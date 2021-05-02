الشـارقـة علـى عـرش كـرة السلـة بتتويـج تاريخـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

أضاف فريق الشارقة لكرة السلة إنجازاً جديداً إلى خزائن النادي بحصده كأس نائب رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على شباب الأهلي 82-81 في المباراة النهائية المثيرة التي احتضنتها صالة نادي الوصل في دبي، والتي جاءت بمثابة لعبة الكراسي الموسيقية بالنسبة للسيطرة على مدار شوطي المباراة.

هنأ عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الفريق بإنجازه الجديد، مؤكداً أنه نتاج عمل سنوات في صناعة لاعبين بعقلية الأبطال، مشيراً إلى أن أندية الإمارة تعيش طفرة رياضية ستستمر وتتضاعف إنجازاتها في المواسم المقبلة.

وأشاد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، بالإنجاز مؤكداً أنه لم يأت من فراغ بل حصاد جهود اللاعبين وعمل فني وإداري كبير، مشيراً إلى أن التركيز في الموسم القادم سينصب على استرداد لقب الدوري الذي فقده الفريق الموسم الحالي، وكان المدفع تحدث للاعبين عقب التتويج مثمناً جهودهم، وهنأهم بالإنجاز مؤكداً أن مكافأة الفوز باللقب ستكون مضاعفة 3 مرات، بما يتناسب وحجم إنجازات الفريق.

وأعرب عبد الحميد إبراهيم مدرب الشارقة عن سعادته باللقب وسيطرة فريقه على لقبّي الكأس هذا الموسم «كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة»، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون الفريق على منصة التتويج بسبب الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما من إدارة النادي ما يفرض على اللاعبين تحقيق إنجازات توازي الاهتمام والإمكانات، وعن ظروف المباراة وتمكن شباب الأهلي من العودة في الشوط الثاني، قال: «شباب الأهلي فريق عنيد ومواجهته صعبة».

وعلى جانب آخر أقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة،حفل سحور في مزرعته كرم خلاله منتخب الإمارات للميني باسكت الذي حقق أول إنجاز ذهبي في تاريخ سلة الإمارات «ذهبية بطولة الخليج في قطر عام 1983»، وشمل التكريم عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي كان لاعباً في صفوف الفريق، علاوة على الإداري علي بوخليل، ومساعد المدرب ضاعن سيف الفلاسي، واللاعبين سالم محمد النقبي، محمد عبد الرحمن البلوشي، محمد سيف الشحي، يوسف إبراهيم العبدول، محمد أحمد المطوع، وخالد محمد الشحي، خالد هلال، منصور أحمد الهاشمي، وراشد بني هاشم، ووليد إبراهيم الصايغ.