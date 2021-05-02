بطولة اسبانيا: أتلتيكو يعزز صدارته بفارق 5 نقاط عن ريال

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







مدريد: عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الاسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه إلتشي 1 صفر السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويدين "روخيبلانكوس" بالنقاط الثلاث إلى لاعبه ماركوس يورنتي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 23، فيما صدّ القائم ركلة جزاء لقائد إلتشي فيديل تشافيس (90+1).

وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بعدما خسر أمام أتلتيك بلباو 1 2 في المرحلة السابقة، ليحقق فوزه الـ 23 هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و4 هزائم.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن "جاره" مدريد الذي يستضيف لاحقاً أوساسونا في سعيه لتقليص الفارق إلى نقطتين في سباق رباعي على اللقب الغالي يضم أيضاً برشلونة الثالث وإشبيلية الرابع.

ويخوض النادي الكاتالوني رحلة محفوفة بالمخاطر أمام فالنسيا الأحد، فيما يستضيف النادي الأندلسي أتلتيك بلباو الإثنين في ختام المرحلة.

وفضّل مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني الدفع بالمهاجم الأوروغوياني لويس سواريس، والأرجنتيني أنخل كوريا بدلاً من البرتغالي جواو فيليكس والفرنسي موسى ديمبيلي. كما أشرك الفرنسيين توما ليمار وجيوفري كوندوغبيا في الوسط بدلاً من كوكي وساوول نيغيس.

ضغط المتصدر باكراً لتسجيل هدف السبق، فهدد مرمى مضيفه بعد لعبة مشتركة بين ماريو إيرموسو وسواريس الذي ترك الكرة تمر إلى كوريا، ليعيدها الاخير بكعب قدمه للأوروغوياني فسدد بجانب المرمى (12).

وسجل أتلتيكو هدفاً بفضل سواريس، إلا أن حكم المباراة استعان بحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لإلغاء الهدف بسبب تسلل على الهداف (17)، قبل أن يفتتح التسجيل إثر مجهود فردي من البلجيكي يانيك كاراسكو على الجهة اليسرى ليخترق منطقة الجزاء ويمرر كرة خلفية تابعها يورنتي بقدمه اليمنى اصطدمت بيد المدافع دييغو غونزاليس وبالقائم واستقرت بالشباك (23).

وتدخل "في أيه آر" مرة جديدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على لاعب وسط إلتشي الأرجنتيني إيفان ماركوني.

ومرة ثانية سجل سواريس هدفاً في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، ألغاه الحكم بداعي التسلل، في حين عمد سيميوني إلى إجراء تبديلين فأخرج ليمار وكوريا وأدخل فيليكس وكوكي لتنشيط فريقه.

وتوالت هجمات أتلتيك من دون نجاعة تهديفية، وفي الدقيقة 82 خرج سواريس ودخل ساوول لتعزيز الوسط، إلا أن إلتشي تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر لمسة يد داخل المنطقة على يورنتي، سددها قائد إلتشي فيديل تشافيس بقدمه اليسرى، لتصطدم بالقائم الذي ناب عن الحارس السلوفيني يان أوبلاك المرتمي في الإتجاه الصحيح.

ثلاثية كيكي

وفي مباراة ثانية، سجل قائد إيبار المهاجم إنريكي "كيكي" غارسيا ثلاثية فريقه أمام ضيفه ألافيس، وأحيا آماله بالبقاء في الدرجة الأولى.

وحقق غارسيا (31 عاماً) ثلاثيته في الدقائق 3 و50 و59، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم.

ووضع إيبار حداً لسلسة من 16 مباراة لم يذق خلالها طعم الفوز في "الليغا" حيث تعرض لـ12 هزيمة وتعادل في أربع، وتحديداً منذ انتصاره على أرضه أمام غرناطة بهدفين نظيفين في المرحلة 17.

ورفع إيبار متذيل القاع رصيده إلى 26 نقطة، ولم يعد يتأخر سوى بفارق 4 نقاط عن بلد الوليد صاحب المركز الأخير المنقذ من الهبوط، علماً أن الأخير يستضيف ريال بيتيس الاحد.

في المقابل، تجمد رصيد ألافيس عند 31 نقطة في المركز السادس عشر، حيث بات مهدداً بفقدان مركزه مع تتابع مباريات المرحلة.