شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاتحاد السكندري وسموحة اليوم السبت 1 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد وسموحة، على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس، مناصفة مع المصري البورسعيدي، برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر ست مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

سجل هدفي الاتحاد رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين (4)و(49)، وسجل هدفي سموحة محمد البدري وأحمد نبيل مانجا "بالخطأ في مرماه" في الدقيقتين (56)و(62).