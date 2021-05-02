شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك: لا توجد وقفات احتجاجية داخل النادي والصور المتداولة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت إدارة نادي الزمالك، فى بيان رسمى، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود وقفة احتجاجية بمقر القلعة البيضاء، اليوم، وأن ما تم تداوله صور قديمة، وليست لها أي علاقة بالوضع داخل النادي اليوم.

وأكدت إدارة الزمالك أن ما يتم تداوله حوله هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الأعضاء الذين قاموا بنشر هذه الصور.

وشددت إدارة الزمالك على استقرار الأوضاع داخل النادي وتوافد الأعضاء بأعداد كبيرة على مقر نادي الزمالك مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتطالب إدارة النادي الجميع بتحري الدقة فيما يتم نشره حول الزمالك في الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء.

من ناحية أخرى رفضت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الشكوى التي تقدم بها عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، والذي طالب بأحقيته في الحصول على 600 ألف جنيه من النادي.

وتقدم نادي الزمالك بمستنداته في الشكوى، ونجحت إدارة النادي في إثبات موقف النادي بالمستندات والأدلة، مما دفع لجنة شئون اللاعبين لاتخاذ قرار نهائي بعدم أحقية الحارس في المبلغ، ومن ثم أخطرت الزمالك بالقرار.