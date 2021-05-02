شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات السبت، تغييرات في مراكز بعد الفرق بعد فوز كل من الإسماعيلى وطلائع الجيش على الإنتاج الحربى وأسوان، بجانب تعادل الاتحاد وسموحة في ديربى الإسكندرية مساء السبت.

حقق الإسماعيلى فوزا مهما على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، فيما فاز طلائع الجيش على أسوان بثلاثية نظيفة، وتعادل سموحة والاتحاد بهدفين لمثلهما في ديربى الإسكندرية.



ترتيب جدول الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري

واصل الزمالك تصدره للدورى برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين، وفى الوصافة النادى الأهلى برصيد 37 من 16 مباراة ويتبقى له مؤجلتان، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة، بينما يحتل نادى بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، متفوقا بفارق نقطة عن المصرى صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 19 مباراة، وخلفه الاتحاد السكندرى بنفس الرصيد فى المركز الخامس من 19 لقاء.

ترتيب جدول الدورى المصري

وبنتائج مباريات السبت، رفع الطلائع رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ12 بجدول المسابقة، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الـ 13، كما تقدم الإسماعيلى للمركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، فيما بقى الاتحاد وسموحة والإنتاج في نفس ترتيبهم.