شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 1 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تشكل مباريات الدوري المصري التي أقيمت اليوم السبت، في إحداث أي تغييرات على قائمة هدافي المسابقة رغم تسجيل الأهداف في المباريات الثلاث.

وانتزع طلائع الجيش، ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو جمال في الدقيقة 63، وعمرو مرعي في الدقيقة 90، وإسلام محارب في الدقيقة 92، من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الطلائع إلى النقطة 20 في المركز الـ12 بجدول المسابقة، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الـ13.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد وسموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة أخرى سجل هدفي الاتحاد رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين (4) و(49)، وسجل هدفي سموحة محمد البدري وأحمد نبيل مانجا "بالخطأ في مرماه" في الدقيقتين (56) و(62).

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 28 هدفا، وتلقت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس، مناصفة مع المصري البورسعيدي، برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر ست مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

اللقاء الثالث، نجح نادى الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

افتتح شكرى نجيب أهداف المباراة في الدقيقة 27، بعدما استغل تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى لينفرد بحارس الإنتاج، ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج، ونجح الأنجولى أرى بابل في تسجيل الهدف الثانى فور نزوله في الدقيقة 83، مستغلا تمريرة رائعة من عماد حمدى ليضعها في شباك أحمد يحيى وينهى اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع نادى الإسماعيلى رصيده لـ17 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فى المقابل بقى الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 11 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 1 / 5 / 2021

محمد شريف الأهلي 9

عمر كمال المصري البورسعيدي 9

احمد سمير طلائع الجيش 9

حسام حسن سموحة 9

أحمد ياسر ريان سيراميكا 8

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 8

أشرف بنشرقي الزمالك 8

عمرو جمال طلائع الجيش 7

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 7

رمضان صبحي بيراميدز 6

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 6

رامي صبري إنبي 6