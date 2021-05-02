شكرا لقرائتكم خبر عن شكري نجيب يقود هجوم الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تشكيل لاعبيه للقاء الإنتاج الحربى بعد قليل، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. مصطفى فارس، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم.

خط الوسط.. محمد عادل، محمد حسن

أمامهما.. أحمد مصطفى، محمد صادق، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحى، كاستيلو، عبد الله جمعة، عماد حمدى، نادر رمضان، محمود دونجا، محمد الشامى، بابل، شيلونجو.

ويحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 16 هدف وتلقت شباكه 24 هدفا، فى المقابل يقبع الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

طالب إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات، بعد الفوز على المصرى فى آخر ظهور بالمسابقة لتحقيق الانتصار الثالث لتدشين خطة الهروب من قاع الجدول وبداية رحلة الانتفاضة.

فى المقابل، طالب أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه بضرورة حصد نقاط مباراة الاسماعيلى، فى ظل صراع الهبوط الذى يجمع الفريقين، مشددا على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة للفوز بالمباراة، ويستعيد فالإنتاج الحربى، جهود مدافعه أحمد على فى مواجهة الإسماعيلى بعد غيابه عن مباراة الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة سيراميكا بالدورى، فيما يفقد الإنتاج جهود مهاجمه محمد طلعت فى مواجهة الإسماعيلى، بعد تعرضه للطرد فى مباراة الزمالك التى خسرها الفريق بهدفين دون رد فى الدوري.