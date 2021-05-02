شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدوري المصري إقامة ثلاث مباريات مثيرة مساء اليوم السبت، حيث التقى سموحة مع الاتحاد السكندري في ديربي الإسكندرية، بينما حل أسوان ضيفا على طلائع الجيش، واستضاف الانتاج الحربي نظيره الاسماعيلي على ملعب السلام.

الطلائع يهزم أسوان بثلاثية نظيفة

انتزع طلائع الجيش، ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو جمال في الدقيقة 63، وعمرو مرعي في الدقيقة 90، وإسلام محارب في الدقيقة 92، من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الطلائع إلى النقطة 20 في المركز الـ 12 بجدول المسابقة، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الـ 13.

الاتحاد يتعادل مع سموحة في ديربي الأسكندرية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد وسموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الاتحاد رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين (4) و(49)، وسجل هدفي سموحة محمد البدري وأحمد نبيل مانجا "بالخطأ في مرماه" في الدقيقتين (56) و(62).

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس، مناصفة مع المصري البورسعيدي، برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر ست مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

الاسماعيلي يهزم الانتاج الحربي 2/0

نجح نادى الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

افتتح شكرى نجيب أهداف المباراة في الدقيقة 27 بعدما استغل تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى لينفرد بحارس الإنتاج ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج، ونجح الأنجولى أرى بابل في تسجيل الهدف الثانى فور نزوله في الدقيقة 83 مستغلا تمريرة رائعة من عماد حمدى ليضعها في شباك أحمد يحيى وينهى اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع نادى الإسماعيلى رصيده لـ17 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفاً، فى المقابل بقى الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 11 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفاً.