أخبار الأهلي اليوم السبت 1 / 5 / 2021

وضع النادي الأهلي، منذ قليل، حجر الأساس لاستاد النادى الأهلي بفرع الشيخ زايد، ووضع مجلس إدارة القلعة الحمراء حجر الأساس بحضور عدد كبير رموز الرياضة والمسئولين.

وبدأ حفل وضع حجر الأساس بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وحضر الحفل كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي حضور كل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق الأول على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية.

يشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا ظهر اليوم، السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

وحرص على التواجد في هذا الحفل كل من المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، المستشار الإعلامي للشركة ورئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع.