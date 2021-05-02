شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 1 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها وضع حجر أساس استاد الأهلي الجديد بفرع الشيخ زايد بحضور وزيرا الرياضة والإسكان وحضور عدد من لاعبي الأهلي.
وضع النادي الأهلي، منذ قليل، حجر الأساس لاستاد النادى الأهلي بفرع الشيخ زايد، ووضع مجلس إدارة القلعة الحمراء حجر الأساس بحضور عدد كبير رموز الرياضة والمسئولين.
وبدأ حفل وضع حجر الأساس بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وحضر الحفل كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي حضور كل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق الأول على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية.
يشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا ظهر اليوم، السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.
وحرص على التواجد في هذا الحفل كل من المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، المستشار الإعلامي للشركة ورئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع.
أخطرت جهات الأمن بالغربية مسئولى الأهلى وغزل المحلة بحضور 25 فردا فقط من قبل مجلس إدارة الفريقين في المباراة التي تجمعهما الاثنين المقبل باستاد غزل المحلة ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .
ويواجه الأهلى نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على استاد المحلة.
رد محمد شريف على اعتذار مروان محسن له، وذلك عقب تصريحات والد مهاجم الأهلي الذي هاجم فيها محمد شريف مدافعًا عن نجله مروان، ونشر شريف صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمروان محسن وعلق عليه: ابن البلد أخويا.
كان مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، قد اعتذر عن التصريحات التي أدلى بها والده عبر إذاعة الشباب والرياضة، حيث أكد على أن الكثيرين يتصيدون الأخطاء لمروان محسن، خاصة وأن محمد شريف مهاجم الأهلي لم يقدم أي شئ في مباراة الدونة الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وكتب مروان محسن عبر حسابه الشخصي على انستجرام: لم يكن لدي أي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم، محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي.
نفى اللاعب مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، علمه بتصريحات والده التي قالها للدفاع عنه واضطر فيها للهجوم على زميله في الفريق محمد شريف، ونشر محسن صورة لزميله محمد شريف عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، لتوجيه رسالة له بعد تلك الانتقادات التي تعرض لها من قبل والده.
وقال محسن في تغريدته: "لم يكن لدي أي فكرة عما قاله والدي وفوجئت به اليوم، محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليًا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".
يعود المغربى بدر بانون، مدافع الأهلي، لقائمة الفريق فى مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدورى، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إعادة بدر بانون لقائمة الأهلي فى مباراة الغزل المقرر لها بعد غد، الاثنين، فى بطولة الدوري المصري.
وغاب بدر باون عن مباريات الأهلي الماضية بسبب حالة الإجهاد التى عانى منها الفترة الماضية وجعل الجهاز الفنى يقرر إراحته حتى لا يتعرض للإصابة بشكل يحرم الفريق من جهوده فترة طويلة.