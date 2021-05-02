شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي كارتيرون، عن قائمة الزمالك التي تستعد لمواجهة بيراميدز غدا الأحد، في إطار الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد عواد وأحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حازم إمام، وحمزة المثلوثي.

في الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد ومروان حمدي.

فيما انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان أوباما قد حصل على راحة من التدريبات أمس، واكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية بسبب الإجهاد.

وعاد أوباما للتدريبات الجماعية اليوم لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق أمام بيراميدز.

فيما أدى لاعبو الفريق تدريبات فنية مختلفة، خلال المران الأخير مساء اليوم، وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، حيث خاضت كل مجموعة تدريبات مختلفة، سواء الاعتماد على الكرات العرضية من وضع الثبات، أو التسديدات البعيدة المدى، وتنفيذ التمريرات القصيرة وبعض الجمل الفنية الأخرى، وحرص كارتيرون على شرح مهام اللاعبين خلال التقسيمة.

كما واصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غيابه عن المران الجماعي للفريق؛ بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وفضل الجهاز الطبي للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، منح جمعة راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص، وهو ما يعني استبعاده من مباراة بيراميدز المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.