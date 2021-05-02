شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتقدم على سموحة بهدف "سيسيه" في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام سموحة متقدما في النتيجة بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الاتحاد المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، بعدها شن سموحة هجمات مكثفة لإدراك التعادل في نصف اللقاء الأول، لكن دون جدوى أمام استماتة دفاعات زعيم الثغر.

وتلقى اللاعب الجامايكي بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول، بعد تدخله بتهور على لاعب سموحة في وسط الملعب، وكانت هي البطاقة الصفراء الأولى والوحيدة للاعبي الفريقين في شوط المباراة الأول.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، محمود رزق، عمار حمدي، وفي الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، فوزي الحناوي، وثلاثي الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، روماريو.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمي: الهاني سليمان، وخط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، أطهر الطاهر، شريف رضا، وفي الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر حمدي، والهجوم: نسيمبامبي.

المباراة يدخلها سموحة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الاهلى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة، فيما خسر زعيم الثغر من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر مواجهة وحيدة، وسجل لاعبيه 26 هدفا، وتلقت شباكه 18 هدفا.

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ست مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحذر أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لاعبيه من خطورة التراخى في مواجهة زعيم الثغر، بعد الفوز على الأهلي حامل اللقب، وإلحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم، مشددا على صعوبة مباراة الليلة .

وفي المقابل طالب حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من السقوط أمام بيراميدز، ومن قبلها وداع بطولة كأس مصر عن طريق تحقيق فوز يصحح المسار فى جدول الدوري، في ظل تقارب فارق النقاط مع سموحة في ديربى الإسكندرية الشهير.