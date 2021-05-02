شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع صيد المحلة 1/1 وديا استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التي جمعت المقاولون العرب، مع نظيره صيد المحلة، مساء اليوم السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل لمباراة سيراميكا في الدوري العام.

واطمئن الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة عماد النحاس، على مشاركة عدد من العناصر التي لم تحظى بفرصة المشاركة في مباراة الزمالك الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 19 مباراة، فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

من جانبه أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الزمالك عن طريق استغلال السرعات من أجل حصد الثلاث نقاط، قائلا: "قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير حقق 3 انتصارات متتالية، وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن أن نفوز، وكذلك كانت الخسارة واردة".

وقال عماد النحاس، خلال تصريحات صحفية عقب لقاء الزمالك: "اعتمدنا على السرعة فى طريقة لعبنا أمام الزمالك، والهدف الثانى الذى سجلناه تدربنا على تنفيذه كثيراً وكانت النتيجة هدف التعادل"، مؤكدا أن عدم تعزيز الزمالك لتقدمه جعل لدينا آمال كبيرة فى إدراك التعادل، وهو الأمر الذى ساعدنا على العودة في المباراة، وهو ما حدث في توقيت مثالي".