شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يغيب عن مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.. وتدريبات تأهيلية لحازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل فريق الكرة بنادي الزمالك عن استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لحارس المرمي محمود جنش، من حساباته في المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، وذلك بسبب معاناة الحارس من إصابة في عضلات الظهر.

وخضع محمود عبد الرحيم جنش لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، في ظل معاناته من الإصابة بآلام أسفل الظهر التي عانى منها منذ مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

وعقد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة سريعة، مع أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، على هامش التدريبات اليوم، للاطمئنان على جاهزية محمد عواد وأحمد نادر السيد حارسي الفريق قبل مباراة بيراميدز.

ويؤدي محمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل حارس فريق زمالك 99 تدريباتهم، تحت قيادة أوليفيرا، في ظل غياب الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل بسبب الإصابات المختلفة.

كما خضع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق لتدريبات تأهيلية قبل انطلاق التدريبات، تحت إشراف أعضاء الجهاز الطبي للزمالك.

فيما انتظم أحمد نادر السيد، حارس مرمى الفريق الشاب في التدريبات، بعد غيابه عن مران الأمس؛ بسبب ارتباطه بالمشاركة في مباراة 2003 أمام بيراميدز ببطولة الجمهورية.

ويتواجد محمد قنديل، حارس مرمى فريق زمالك 99، في تدريبات الزمالك اليوم، في ظل غياب محمد أبو جبل؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.