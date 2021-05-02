شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يشارك في المران الجماعي.. وتدريبات فنية مختلفة استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وكان أوباما قد حصل على راحة من التدريبات أمس، واكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية بسبب الإجهاد، وعاد أوباما للتدريبات الجماعية اليوم لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق أمام بيراميدز.

فيما أدى لاعبو الفريق تدريبات فنية مختلفة، خلال المران الأخير مساء اليوم، وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، حيث خاضت كل مجموعة تدريبات مختلفة، سواء الاعتماد على الكرات العرضية من وضع الثبات، أو التسديدات البعيدة المدى، وتنفيذ التمريرات القصيرة وبعض الجمل الفنية الأخرى، وحرص كارتيرون على شرح مهام اللاعبين خلال التقسيمة.

كما واصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غيابه عن المران الجماعي للفريق؛ بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وفضل الجهاز الطبي للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، منح جمعة راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص، وهو ما يعني استبعاده من مباراة بيراميدز المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.

ووفقا للظروف التي يمر بها فريق الزمالك من إصابات فإن أحمد فتوح سيكون الظهير الأيسر الوحيد في قائمة الفريق التي سيعلنها كارتيرون المدير الفني للفريق بعد قليل.

كما كشف مصدر داخل فريق الكرة بنادي الزمالك عن استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لحارس المرمي محمود جنش من حساباته في المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، وذلك بسبب معاناة الحارس من إصابة في عضلات الظهر.

وخضع محمود عبد الرحيم جنش لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، في ظل معاناته من الإصابة بآلام أسفل الظهر التي عانى منها منذ مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

وعقد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، جلسة سريعة مع أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، على هامش التدريبات اليوم للاطمئنان على جاهزية محمد عواد وأحمد نادر السيد، حارسي الفريق قبل مباراة بيراميدز.