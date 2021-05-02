شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 5 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها رفض لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الشكوى التي تقدم بها عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق والذي طالب بأحقيته في الحصول على 600 ألف جنيه من النادي.

رفضت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الشكوى التي تقدم بها عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق والذي طالب بأحقيته في الحصول على 600 ألف جنيه من النادي. الزمالك يستضيف بطولة مصر الدولية للملاكمة قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق باللجنة، عودة نشاط الملاكمة من جديد إلى النادي بعد توقف استمر لسنوات.

نفت إدارة نادي الزمالك، فى بيان رسمى، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود وقفة احتجاجية بمقر القلعة البيضاء، اليوم، وأن ما تم تداوله صور قديمة، وليست لها أي علاقة بالوضع داخل النادي اليوم. الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع عامر عامر بسبب السن كشف مصدر مطلع بجهاز الكرة بفريق سيراميكا أن مسئولي النادى الأهلى صرفوا النظر عن التعاقد مع عامر عامر بسبب تقدمه في السن، خصوصا أن الفريق الأحمر يبحث عن حارس شاب لتدعيم مركز حراسة المرمى.

واصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غيابه عن المران الجماعي للفريق؛ بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

كشف مصدر داخل فريق الكرة بنادي الزمالك عن استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لحارس المرمي محمود جنش، من حساباته في المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، وذلك بسبب معاناة الحارس من إصابة في عضلات الظهر.

انتظم المهدى سليمان، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى تدريبات فريقه الجماعية، بعدما قررت الإدارة قبول اعتذار الحارس عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

رد محمد شريف على اعتذار مروان محسن له، وذلك عقب تصريحات والد مهاجم الأهلي الذي هاجم فيها محمد شريف مدافعًا عن نجله مروان، ونشر شريف صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمروان محسن وعلق عليه: ابن البلد أخويا.

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الغد بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.