شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إكرامى والسعيد وصبحى لقائمة بيراميدز فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة والتي ضمت 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان

وشهدت قائمة بيراميدز عودة شريف إكرامى ورمضان صبحى وعبد الله السعيد، بعدما حصل الثلاثى على راحة سلبية من المشاركة أمام نامونجو التنزانى فى الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا، وسكنت شباكه 11 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 17 هدفا.