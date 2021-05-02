شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 1 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 1 / 5 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها نفي إدارة النادى الأبيض، فى بيان رسمى، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود وقفة احتجاجية بمقر القلعة البيضاء، اليوم، وأن ما تم تداوله صور قديمة، وليست لها أي علاقة بالوضع داخل النادي اليوم.

نفت إدارة نادي الزمالك، فى بيان رسمى، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود وقفة احتجاجية بمقر القلعة البيضاء، اليوم، وأن ما تم تداوله صور قديمة، وليست لها أي علاقة بالوضع داخل النادي اليوم.

واصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غيابه عن المران الجماعي للفريق؛ بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

كشف مصدر داخل فريق الكرة بنادي الزمالك عن استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لحارس المرمي محمود جنش، من حساباته في المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، وذلك بسبب معاناة الحارس من إصابة في عضلات الظهر.

رفضت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الشكوى التي تقدم بها عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق والذي طالب بأحقيته في الحصول على 600 ألف جنيه من النادي.

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق باللجنة، عودة نشاط الملاكمة من جديد إلى النادي بعد توقف استمر لسنوات.

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، اجتماعا غدا الأحد بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة التظلمات المقدمة من نادى الزمالك على عقوبات لاعبيه مواليد 99 وعلى رأسهم إمام عاشور وأحمد عيد وغيرهما.

يواصل الثنائى محمد عبد الشافى ومحمد أبو جبل لاعبا الفريق الكرى الأول بنادى الزمالك، الغياب عن صفوف فريقهما فى مواجهة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

كشف مصدر مقرب من التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، حقيقة دخوله فى مفاوضات مع مسئولى نادى بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض.

اقترب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.