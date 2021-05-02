الإسماعيلي يتفوق على الإنتاج الحربي في الشوط الأول بهدف شكري نجيب

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القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الإسماعيلى في التقدم على الإنتاج الحربى بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الأهلي والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف الشوط الأول شكرى نجيب بعد تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى لينفرد بحارس الإنتاج، ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج الذى لا يستطيع التصدي لها في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

أهدر الإسماعيلى 3 فرص محققة في أول 10 دقائق من اللقاء عن طريق أحمد مصطفى أول 13 ثانية، بالإضافة إلى انفراد من محمد صادق في الدقيقة الرابعة وأخيرا العارضة تحرم أحمد مصطفى من الهدف الأول في الدقيقة 8، ورد عليه الإنتاج بعدة هجمات ولكن لم تشكل الخطورة على مرمى محمد فوزى حارس الدراويش.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. مصطفى فارس، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم.

خط الوسط.. محمد عادل، محمد حسن

أمامهما.. أحمد مصطفى، محمد صادق، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. شكرى نجيب

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد صبحى، كاستيلو، عبد الله جمعة، عماد حمدى، نادر رمضان، محمود دونجا، محمد الشامى، بابل، شيلونجو.

ويحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 لقاءات، وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 16 هدفا، وتلقت شباكه 24 هدفا، وفى المقابل يقبع الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى مباراتين، وتعادل فى ستة لقاءات، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وتلقت شباكه 32 هدفا.

الإسماعيلى يتفوق على الإنتاج الحربى في الشوط الأول بهدف شكرى نجيب.

نجح نادى الإسماعيلى في التقدم على الإنتاج الحربى بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

أحرز هدف الشوط الأول شكرى نجيب بعد تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى لينفرد بحارس الإنتاج، ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج الذى لا يستطيع التصدي لها في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

أهدر الإسماعيلى 3 فرص محققة في أول 10 دقائق من اللقاء عن طريق أحمد مصطفى أول 13 ثانية، بالإضافة إلى انفراد من محمد صادق في الدقيقة الرابعة، وأخيرا العارضة تحرم أحمد مصطفى من الهدف الأول في الدقيقة 8، ورد عليه الإنتاج بعدة هجمات ولكن لم تشكل الخطورة على مرمى محمد فوزى حارس الدراويش.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. مصطفى فارس، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم.

خط الوسط.. محمد عادل، محمد حسن

أمامهما.. أحمد مصطفى، محمد صادق، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحى، كاستيلو، عبد الله جمعة، عماد حمدى، نادر رمضان، محمود دونجا، محمد الشامى، بابل، شيلونجو.

ويحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فى المقابل يقبع الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.