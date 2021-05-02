شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل التوهج ويفوز على الإنتاج الحربى بثنائية شكرى وبابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

افتتح شكرى نجيب أهداف المباراة في الدقيقة 27 بعدما استغل تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى لينفرد بحارس الإنتاج ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج، ونجح الأنجولى أرى بابل في تسجيل الهدف الثانى فور نزوله في الدقيقة 83 مستغلا تمريرة رائعة من عماد حمدى ليضعها في شباك أحمد يحيى وينهى اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع نادى الإسماعيلى رصيده لـ17 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفاً، فى المقابل بقى الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 11 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

وكان الإسماعيلى بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. مصطفى فارس، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم.

خط الوسط.. محمد عادل، محمد حسن

أمامهما.. أحمد مصطفى، محمد صادق، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحى، كاستيلو، عبد الله جمعة، عماد حمدى، نادر رمضان، محمود دونجا، محمد الشامى، بابل، شيلونجو.