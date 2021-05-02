شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين أسوان والطلائع في الجولة الـ19 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر اللقاء الذي يجمع طلائع الجيش أسوان على استاد جهاز الرياضة العسكري بالأسبوع رقم 19 في الدوري العام، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 21 هدفا، وتلقت شباكه 22 هدفا، فيما يحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه 21 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

جاءت بداية اللقاء سريعة وحماسية من جانب فريق أسوان، في محاولة لمفاجئة دفاعات الطلائع عن طريق أشرف مجدي، وفي الدقيقة السادسة سدد أحمد سمير، لاعب الطلائع، كرة مميزة تصدى لها عمر رضوان، حارس مرمى أسوان، ببراعة ليمنع الهدف الأول للطلائع.

وتألق محمد بسام حارس مرمى الطلائع في الدقيقة 15، بعدما تصدى لرأسية قوية من هيثم الفيل، لاعب أسوان، بعد عرضية مميزة من عبد العزيز موسى، ليمنع الهدف الأول لأسوان.

ارتدى محمد بسام، حارس مرمى الطلائع، قفاز الإجادة من جديد، بعدما تصدى لتسديدة قوية من أحمد سالم صافي، ظهير أيمن أسوان، بالدقيقة 31، في هجمة بروحين، حيث ارتدت الكرة لهجوم أسوان مرة أخرى قبل أن يبعدها عن شباكه.

هدأت أجواء الملعب في الربع ساعة الأخيرة، باستثناء بعض الفرص التي لم ترتقي إلى درجة الخطورة على مرمى الفريقين، وكاد ناصر منسي يحرز الهدف الأول للطلائع في الدقيقة 45 بعد رأسية مميزة، إلا أن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيمن لعمر رضوان حارس أسوان.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ أسوان اللقاء بالتشكيل التالي:

عمر رضوان في حراسة المرمى.

رباعي خط الظهر: عمرو الحلواني، سولمون منساه، محمد جابر، أحمد سالم صافي.

خط الوسط: هيثم الفيل، عبد العزيز موسى، أشرف مجدي، أحمد صغيري أحمد بلية.

وفي الهجوم: محمد أسامة.

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من: محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد علاء، علي الفيل محمد ناصف، حسن مجدي في خط الظهر، عمرو السيسي مهند لاشين إسلام محارب، ناصر منسي وأحمد سمير في خط الوسط، وفي الهجوم عمرو جمال.