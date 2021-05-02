شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقبل استقالة مدرب السلة.. وإعلان خليفته خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الأهلي، على قبول استقالة أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) وجهازه المعاون من تدريب الفريق الأحمر بعد نهاية الكروي لدوري السلة.

ووجه مجلس إدارة الأهلي الشكر إلى أشرف توفيق وجهازه المعاون على الفترة الماضية، التي قضوها في موقع المسئولية، وبذلوا فيها جهدًا كبيرًا ولم يقصروا، محاولين تحقيق أفضل النتائج.

وكلف المجلس الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام إدارة النشاط الرياضي، بترشيح البديل وعرضه على مجلس الإدارة خلال الـ48 ساعة القادمة.