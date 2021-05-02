شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عبد الله جمعة من مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.. وفتوح يشارك أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غيابه عن المران الجماعي للفريق؛ بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وفضّل الجهاز الطبي للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة منح جمعة راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص، وهو ما يعني استبعاده من مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.

ووفقا للظروف التي يمر بها فريق الزمالك من إصابات فإن أحمد فتوح سيكون الظهير الأيسر الوحيد في قائمة الفريق التي سيعلنها كارتيرون المدير الفني للفريق بعد قليل، حيث يغيب عبد الشافي للإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يعني مشاركته في مباراة الغد في التشكيل الأساسي بجانب محمد عواد الذي تأكد مشاركته أساسيا أيضا لغياب جنش للإصابة وأبو جبل للإصابة بفيروس كورونا.

كما كشف مصدر داخل فريق الكرة بنادي الزمالك عن استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لحارس المرمي محمود جنش، من حساباته في المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، وذلك بسبب معاناة الحارس من إصابة في عضلات الظهر.

وخضع محمود عبد الرحيم جنش لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، في ظل معاناته من الإصابة بآلام أسفل الظهر التي عانى منها منذ مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

وعقد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، جلسة سريعة مع أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، على هامش التدريبات اليوم، للاطمئنان على جاهزية محمد عواد وأحمد نادر السيد حارسي الفريق قبل مباراة بيراميدز.

ويؤدي محمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل حارس فريق زمالك 99، تدريباتهم تحت قيادة أوليفيرا، في ظل غياب الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل بسبب الإصابات المختلفة.

فيما خضع حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لتدريبات تأهيلية قبل انطلاق التدريبات، تحت إشراف أعضاء الجهاز الطبي للزمالك.