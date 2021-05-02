شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يُسقط أسوان بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز 12 بجدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع طلائع الجيش، ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو جمال في الدقيقة 63، وعمرو مرعي في الدقيقة 90، وإسلام محارب في الدقيقة 92، من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الطلائع إلى النقطة 20 في المركز الـ 12 بجدول المسابقة، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الـ 13.

ونجح عمرو جمال مهاجم الطلائع في إحراز الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 63، بعد استغلاله لكرة عرضية من إسلام محارب من خارج منطقة الجزاء، حيث استلم الكرة واستدار ليسددها في شباك عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

في الدقيقة 81 تألق محمد بسام في ابعاد الكرة عن شباكه بعد تسديدة قريبة من لاعب أسوان، لتخرج إلى ركلة ركنية.

كاد إسلام محارب في الدقيقة 85، أن يضيف الهدف الثاني للطلائع بعد رأسية مميزة، إلا أن عمر رضوان تألق في التصدي لها.

أضاف عمرو مرعي مهاجم الطلائع الهدف الثاني لفريقه في شباك أسوان بحلول الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بعدما انفرد بمرمى عمر رضوان حارس أسوان ليسجل هدف تأمين الثلاث نقاط.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، حيث نجح إسلام محارب لاعب الطلائع في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 92 بعدما انفرد بمرمى عمر رضوان بعد اندفاع لاعبي أسوان في الهجوم، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 94 معلناً نهاية اللقاء بفوز الطلائع بثلاثية نظيفة.

كانت أحداث الشوط لأول قد جاءت كالتالي:

جاءت بداية اللقاء سريعة وحماسية من جانب فريق أسوان في محاولة لمفاجئة دفاعات الطلائع عن طريق أشرف مجدي، وفي الدقيقة السادسة سدد أحمد سمير لاعب الطلائع كرة مميزة تصدى لها عمر رضوان حارس مرمى أسوان ببراعة ليمنع الهدف الأول للطلائع.

تألق محمد بسام حارس مرمى الطلائع في الدقيقة 15 بعدما تصدى لرأسية قوية من هيثم الفيل لاعب أسوان بعد عرضية مميزة من عبد العزيز موسى، ليمنع الهدف الأول لأسوان.

ارتدى محمد بسام حارس مرمى الطلائع قفاز الإجادة من جيد، بعدما تصدى لتسديدة قوية من أحمد سالم صافي ظهير أيمن أسوان، بالدقيقة 31، في هجمة بروحين حيث ارتدت الكرة لهجوم أسوان مرة أخرى قبل أن يبعدها عن شباكه.

هدأت أجواء الملعب في الربع ساعة الأخيرة، باستثناء بعض الفرص التي لم ترتقي إلى درجة الخطورة على مرمى الفريقين، وكاد ناصر منسي أن يحرز الهدف الأول للطلائع في الدقيقة 45 بعد رأسية مميزة، إلا أن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيمن لعمر رضوان حارس أسوان.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ أسوان اللقاء بالتشكيل التالي:

عمر رضوان في حراسة المرمى.

رباعي خط الظهر: عمرو الحلواني، سولمون منساه، محمد جابر، أحمد سالم صافي.

خط الوسط: هيثم الفيل، عبد العزيز موسى، أشرف مجدي، أحمد صغيري أحمد بلية.

وفي الهجوم: محمد أسامة.

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من: محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد علاء، علي الفيل محمد ناصف، حسن مجدي في خط الظهر، عمرو السيسي مهند لاشين إسلام محارب، ناصر منسي وأحمد سمير في خط الوسط، وفي الهجوم عمرو جمال.