شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يقود هجوم الطلائع وأسوان يعتمد على محمد أسامة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، عن تشكيل زهرة الجنوب الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش، في مباراة الجولة 19 المقرر إقامتها على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

عمر رضوان في حراسة المرمى.

رباعي خط الظهر: عمرو الحلواني، سولمون منساه، محمد جابر، أحمد سالم صافي.

خط الوسط: هيثم الفيل، عبد العزيز موسى، أشرف مجدي، أحمد صغيري أحمد بلية.

وفي الهجوم: محمد أسامة.

كما أعلن عبد الحميد بسيوني عن تشكيل طلائع الجيش والذي جاء كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد علاء، علي الفيل محمد ناصف، حسن مجدي في خط الظهر، عمرو السيسي مهند لاشين إسلام محارب، ناصر منسي وأحمد سمير في خط الوسط، وفي الهجوم عمرو جمال.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 21 هدفا، وتلقت شباكه 22 هدفا، فيما يحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه 21 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.