شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي 2 - 2 يحسم ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد وسموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الاتحاد رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين (4)و(49)، وسجل هدفي سموحة محمد البدري وأحمد نبيل مانجا "بالخطأ في مرماه" في الدقيقتين (56)و(62).

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس، مناصفة مع المصري البورسعيدي، برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر ست مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

بدأت المباراة هجومية من الفريقين، وسجل هدف الاتحاد الأول، المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، بعدها شن سموحة هجمات مكثفة لإدراك التعادل في نصف اللقاء الأول، لكن دون جدوى أمام استماتة دفاعات زعيم الثغر، وتلقى اللاعب الجامايكي بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول، بعد تدخله بتهور على لاعب سموحة في وسط الملعب، وكانت هي البطاقة الصفراء الأولى والوحيدة للاعبي الفريقين في شوط المباراة الأول.

وفي بداية الشوط الثاني تمكن اللاعب الأوغندي إيمانويل أوكوي، من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في مرمى سموحة، لكن فريق الموج الأرزق رفض الاستسلام ورد بهدف تقليص الفارق عن طريق المدافع محمود البدري في الدقيقة 56.

صحوة سموحة أنعشها هدف ذاتي سجله أحمد نبيل مانجا لاعب وسط الاتحاد السكندري في مرماه، في الدقيقة 62، ليدرك سموحة التعادل وتعود المباراة لنقطة الصفر من جديد، حاول حسام حسن بعدها خطف نقاط المباراة، فأجرى خمسة تبديلات هجومية وبالفعل شكل الفريق خطورة كبيرة على مرمى سموحة في الدقائق الأخيرة، وسط استبسال من الهاني سليمان ودفاع كتيبة أحمد سامي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، محمود رزق، عمار حمدي، وفي الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، فوزي الحناوي، وثلاثي الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، روماريو.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمي: الهاني سليمان، وخط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، أطهر الطاهر، شريف رضا، وفي الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر حمدي، والهجوم: نسيمبامبي.