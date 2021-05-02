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شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه وروماريو يقودان هجوم الاتحاد أمام سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: السيد سالم _ داميون لوي _ محمود رزق _ عمار حمدي.
الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ فوزي الحناوي.
الهجوم: رزاق سيسيه _ إيمانويل أوكوي _ روماريو.
ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل فى 12 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 18.
فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ست مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
تاريخيا تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 19 بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز زعيم الثغر في 5 مباريات مقابل 5 انتصارات لسموحة، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل، سجل سموحة 21 هدفا مقابل 21 هدفا للاتحاد.