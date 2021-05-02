شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه وروماريو يقودان هجوم الاتحاد أمام سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التى تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: السيد سالم _ داميون لوي _ محمود رزق _ عمار حمدي. الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ فوزي الحناوي. الهجوم: رزاق سيسيه _ إيمانويل أوكوي _ روماريو.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل فى 12 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 18.

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ست مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

تاريخيا تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 19 بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز زعيم الثغر في 5 مباريات مقابل 5 انتصارات لسموحة، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل، سجل سموحة 21 هدفا مقابل 21 هدفا للاتحاد.