7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 5 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها استقرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على إعادة بدر بانون لقائمة الأهلي فى مباراة الغزل المقرر لها بعد غد، الاثنين، فى بطولة الدوري المصري.

موسيماني يقرر إعادة بدر بانون لقائمة الأهلي أمام غزل المحلة

يعود المغربى بدر بانون، مدافع الأهلي، لقائمة الفريق فى مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدورى، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إعادة بدر بانون لقائمة الأهلي فى مباراة الغزل المقرر لها بعد غد، الاثنين، فى بطولة الدوري المصري.

كشف مصدر مطلع بجهاز الكرة بفريق سيراميكا أن مسئولي النادى الأهلى صرفوا النظر عن التعاقد مع عامر عامر بسبب تقدمه في السن، خصوصا أن الفريق الأحمر يبحث عن حارس شاب لتدعيم مركز حراسة المرمى.

كشف مصدر داخل فريق الكرة بنادي الزمالك عن استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لحارس المرمي محمود جنش، من حساباته في المشاركة أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، وذلك بسبب معاناة الحارس من إصابة في عضلات الظهر.

انتظم المهدى سليمان، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى تدريبات فريقه الجماعية، بعدما قررت الإدارة قبول اعتذار الحارس عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الغد بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.