الامارات | مدرب اتحاد كلباء: هدفنا الفوز على العين في الجولة 24

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد كلباء: هدفنا الفوز على العين في الجولة 24 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي داسيلفا أن فريقه سيلعب من اجل الفوز على العين في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الخليج العربي والتي ستقام في ملعب كلباء الاثنين المقبل من اجل رفع رصيده من النقاط الى اعلى من رصيده الحالي البالغ 35 نقطة.

مبينا في مؤتمر صحافي اقيم مساء اليوم السبت ان فريقه استفاد من فترة التوقف حيث خاض خلالها عددا من المباريات الودية، مشيرا الى ان النمور يتطلعون الى حصد المزيد من النقاط، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من التركيز لضمان تحقيق النتيجة الإيجابية.

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