الامارات | الرمادي: عجمان يحتاج 7 نقاط للبقاء في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: عجمان يحتاج 7 نقاط للبقاء في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن الأمتار الأخيرة لبطولة الدوري تُمثل أهمية كبيرة للفرق سواء التي تصارع على البقاء أو المنافسة على اللقب، وستكون بالغة الصعوبة على الجميع وتحتاج إلى حالة تركيز شديدة من اللاعبين.

وقال في تصريحات صحافية قبل مباراة الجزيرة المقررة الأثنين في الجولة 24 من دوري الخليج العربي: "المواجهة أمام الجزيرة لا تحتاج لوصف لأننا ببساطة سنواجه المتصدر الذي سيأتي حتما إلى ملعبنا وهو يسعى لتحقيق الفوز ونحن أيضا نهدف للفوز، ولكني أثق في أن فريقي سيؤدي كل ما هو مطلوب منه في تلك المواجهة".

وأشار: "عجمان يحتاج إلى سبع نقاط من المباريات الثلاث المتبقية للبقاء في الدوري، وهذا السيناريو ربما يكون مجهول قد نحتاج إلى نقاط أقل للبقاء، لكن المهم أن نلعب كل مباراة بمباراة ولا نفكر في أي خيارات أخرى للبقاء"

وأضاف: "لقد استفدنا من فترة التوقف التي كانت فرصة جيدة لتداوي الجراح وعلاج المصابين، وبالتالي أصبحت عناصرنا جاهزة للمباراة ونأمل أن يكون التوفيق في صالحنا".

وحول تأجيل مباراة الفجيرة المنافس مع عجمان على البقاء لما بعد انتهاء الموسم، قال أيمن الرمادي: "أنا مشفق على الرابطة في قراراها نظراً للظروف التي تعرض لها الوحدة في الهند، ولم يكن لدى الرابطة أي خيارات سوى التأجيل ولو كنت أتمنى أن تؤجل الجولة كافة لتقام في توقيت واحدة مراعاة لمبدأ تكافوا الفرص، ولكننا ملتزمون بالقرار وتركيزنا على فريقنا أكثر من التركيز في أي أمر أخر، حتى وان كانت الأفضلية في الوقت الحالي للفجيرة لأنه سيلعب مباراة الوحدة الأخيرة في الدوري وكل حسابات البقاء أمامه".

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