الامارات | إنتر يفوز وينتظر تعثر أتالانتا للتتويج بالدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يفوز وينتظر تعثر أتالانتا للتتويج بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم على مضيفه كروتوني 2-صفر السبت، وبات فوزه باللقب للمرة الأولى منذ عام 2010، متعلقاً بنتيحة مطارده المباشر أتالانتا الذي يحل ضيفاً على ساسوولو الأحد، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.

وعزز "نيراتسوري" صدارته للترتيب مع 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن أتالانتا الوصيف، حيث يمكن لرجال المدرب أنتونيو كونتي حسم اللقب التاسع عشر في تاريخهم في حال تعادل أو خسر مطاردهم المباشر الأحد.

وجدد إنتر فوزه على كروتوني الذي ودع الدرجة الاولى، بعدما كان سحقه في الذهاب 6-2، سجل منها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس ثلاثية.

وأثبت إنتر نجاعته خارج أرضه، إذ يملك ثاني أفضل سجل في الـ "سيري أ" مع 39 نقطة من أصل 54 ممكنة، حيث حقق 11 إنتصاراً مقابل 6 تعادلات وخسارة.

وتقدم لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن بهدف لإنتر في الدقيقة 69 ثم أكد المغربي الدولي أشرف حكيمي فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

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