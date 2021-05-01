الامارات | أتلتيكو مدريد يقترب خطوة جديدة من لقب الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يقترب خطوة جديدة من لقب الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب أتلتيكو مدريد خطوة جديدة من لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه إلتشي 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الـ 34 من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز إيبار على ديبورتيفو ألافيس 3 / صفر وهويسكا على ريال سوسييداد 1 / صفر .

وعلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، قاد ماركوس يورنتي فريقه أتلتيكو للفوز على ملعب إلتشي بهدف سجله في الدقيقة 24 مستغلا تمريرة يانيك كاراسكو، معلنا عن الهدف الـ12 له هذا الموسم.

وألغى الحكم هدفا سجله المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لأتلتيكو في الدقيقة 16 بداعي التسلل.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لأتلتيكو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لكنه عدل عن قراره بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وألغى الحكم هدفا أحرزه سواريز بداعي التسلل أيضا في بداية الشوط الثاني.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ضربة جزاء لإلتشي نتيجة لمسة يد ضد يورينتي لكن فيديل تشافيز سدد الكرة في القائم.

واستعاد أتلتيكو توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه أتلتيك بلباو.

وحقق أتلتيكو فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم.

ويتصدر أتلتيكو الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه أوساسونا في وقت لاحق اليوم ، وبفارق خمس نقاط أيضا عن برشلونة الذي يحل ضيفا على بلنسية غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

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