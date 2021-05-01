شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يقود تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لفريقه والذي سيخوض مواجهة أوساسونا، بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل المدرب الفرنسي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو، ميليتو، ألفارو أودريوزولا، فاران.

خط الوسط: كاسيميرو، أنطونيو بلانكو، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، إدين هازارد.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

ويحاول لاعبي ريال مدريد تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري التي يحتلها فريق أتلتيكو مدريد.