شكرا لقرائتكم خبر عن كروتوني ضد إنتر ميلان .. خطوة أخرى نحو اللقب وتأكد نهاية هيمنة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل إنتر ميلان تقدمه نحو حصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2010، وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده بنتيجة 2-0 على فريق كروتوني في مباراة ضمن الجولة 34 من الدوري الإيطالي «سيريا أي».

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 69، وبالتحديد بعد 4 دقائق من دخول البديل كريستيان إريكسين الذي سجل الهدف الأول، ثم جاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع عن طريق الظهير المغربي أشرف حكيمي.

رجل المباراة:

الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي كان رجل المباراة من خلال تسجيله هدفا، وتمريره 41 تمريرة بشكل دقيق من أصل 44 وبدقة 93%، بجانب صناعته لفرصتين تهديفيتين، ولعب 5 كرات عرضية.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 82 نقطة في مقدمة الترتيب، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه، أتالانتا، ليصبح من الممكن أن يتوج النيراتزوري بلقب الدوري خلال هذه الجولة إذا أخفق أتالانتا فى تحقيق الفوز غدًا (ضد ساسولو).

كروتوني استمر في المركز الأخير برصيد 18 نقطة، وضمن هبوطه رسميًا للسيريا بي، مع ابتعاده بـ 13 نقطة عن منطقة الأمان، وتبقي 4 جولات فقط على نهاية الموسم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريتسيان إريكسين سجل هدفين فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كلاهما جاء في آخر 4 مشاركات له مع الفريق (لعب 23 مباراة).

- منذ بداية أوبتا لتجميع إحصائيات المسابقة (من موسم 2004/2005) أصبح روميلو لوكاكو هو أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر ويصنع 10 أهداف أو أكثر خلال موسم واحد من السيريا أي.

- أشرف حكيمي اشترك في تسجيل 13 هدفًا مع إنتر ميلان هذا الموسم (سجل 7 وصنع 6).

- رصيد نقاط إنتر ميلان الحالي في الدوري (82 نقطة بعد 34 جولة) هو نفس رصيد نقاط الفريق في الموسم الماضي بأكمله (82 بعد 38 جولة).

- سلسلة يوفنتوس من التتويج بلقب الدوري الإيطالي (9 مواسم متتالية) توقفت اليوم رسميًا مع ابتعاد إنتر ميلان عن فريق السيدة العجوز بـ 16 نقطة مع تبقي 5 مباريات فقط لـ يوفنتوس على نهاية الموسم.