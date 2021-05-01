شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يواصل عروضه القوية بالفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق تشيلسي عروضه القوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على فولهام بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ34.

فرض لاعبو البلوز سيطرتهم على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى وسط تراجع دفاعي من جانب الفريق الضيف الذي لم يظهر هجومياً في معظم أوقات اللقاء.

وجاءت أهداف تشيلسي عن طريق اللاعب كاي هافرتز في الدقائق 10، 49، ليقوم المدرب توخيل بإجراء تبديلات لإراحة العناصر الأساسية مثل حكيم زياش وماسون ماونت وتشيلويل، تجنباً للإرهاق.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ليستر سيتي صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد فولهام عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.