شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد شريف على تصريحات مروان محسن ووالده: «ابن البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الرد على زميله في الفريق الأول مروان محسن بعدما قام الأخير بالإعتذار عن تصريحات والده خلال أحد البرامج.

وقام محمد شريف بمشاركة صورة تجمعه مع مروان محسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقًا: «ابن البلد اخويا».

محمد شريف

وكان مروان محسن تقدم باعتذار إلى شريف بسبب تصريحات والده التي حملت هجوماً لاذعاً على الأول بسبب أداءه أمام فريق الجونة في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان والد مروان محسن قد قال في تصريحات إذاعية «مشفتش ابنى من اول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل في المباريات، إعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة، وليه جزء ثانى سوف يذاع قريباً، ومروان لايشارك والناس بتشوف مهاجمى الأهلى بيضيعوا فرص حالياً، محدش بيتكلم ليه، ومروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية».

وأضاف «عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني ، ومستوى الاهلى امام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب ، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح».

ليقوم مروان محسن بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر«لم يكن لدي أي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم! محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، انا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي».

وأكمل «برجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم.. وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عي طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرا» .