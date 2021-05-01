شباب الأهلي جعل الهلال يعيش على أعصابه 90 دقيقة

متابعة: مسعد عبد الوهاب

ودع شباب الأهلي دوري أبطال آسيا من مرحلة المجموعات بفوز تاريخي على الهلال بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي إيغور جيسوس ( 54 من ركلة جزاء و90 )، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وكان شباب الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، وبفوزه رد التحية للهلال الذي فاز ذهاباً بذات النتيجة، رغم أن المكسب مجرد تحصيل حاصل بالنسبة للتأهل لدور الـ16 من البطولة والذي حسم بتصدر الاستقلال الطاجيكي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، أمام الهلال بنفس الرصيد وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم شباب الأهلي وأجمك الأوزبكي برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ويعد الفوز تاريخياً لشباب الأهلي، حيث إنه لم يسبق له الفوز في الملاعب السعودية طوال مشاركته بالبطولة منذ عام 2002.

وعاش الهلال وجماهيره على أعصابهم بعد الخسارة لمدة 90 دقيقة، حيث كان مصير تأهله مرتبطاً بمباراة الأهلي جدة والدحيل القطري، ذلك أن فوز أحدهما كان سيعني وداعه من دور المجموعات، لكن من حسن حظ «الزعيم» أن اللقاء انتهى بالتعادل 1-1.

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي: خضنا مباراة صعبة رغم أنها تحصيل حاصل لنا، وفي المقابل كانت مهمة جداً بالنسبة للهلال، وكنا نعاني من بعض الإصابات والغيابات ولهذا قمنا بعمل تغييرات في التشكيلة وعملنا على إغلاق المساحات أمام مفاتيح اللعب في الهلال، وحالفنا التوفيق في تطبيق الخطة الموضوعة، وأشكر اللاعبين على الأداء الذي قدموه وقادهم للفوز».

وأضاف مهدي: الهلال لعب بنفس الطريقة التي لعب فيها بالمباراة الأولى، ولكننا كنا أفضل في الشوط الثاني من الناحية البدنية، حيث كان لدينا 5 أو 6 لاعبين لم يشاركوا كثيراً في المباريات السابقة.

أفضل لاعب

ومن جهته، قال لاعب شباب الأهلي إيغور جيسوس الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة:« كنا نعرف أننا لا نملك فرصة التأهل، ولكننا قدمنا كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة جيدة، وهي ستمنحنا الحافز قبل خوض المباريات المهمة المقبلة في البطولات المحلية بالإمارات، والفارق بين مباراتي الإياب والذهاب مع الهلال كان في أننا ركزنا أكثر في المباراة الثانية، لأننا كنا نريد الحصول على دفعة معنوية تساعدنا في المرحلة المقبلة».