شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يبحث عن منزل لكوتينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب كابوس البرازيلي كوتينيو من النهاية في برشلونة الإسباني، بعدما كان أغلى صفقة في تاريخ الفريق الكاتالوني، وثالث أغلى صفقة في العالم بعد نيمار ومبابي.

وسيعود كوتينيو، نجم ليفربول السابق، لمدينة ليفربول لكن للعب مع قطبها الآخر إيفرتون مقابل 35 مليون استرليني فقط.

وكشف مصدر في إيفرتون أن النادي يبحث عن منزل لصانع الألعاب البرازيلي الذي يغيب حالياً لإصابة في الركبة تعرض لها في ديسمبر الماضي.

ويتواصل كوتينيو، الذي عاد لبلاده نهاية مارس الماضي من أجل الخضوع لعملية جراحية ثانية، مع متابعيه عبر السوشيال ميديا وقال مؤخراً عبر إنستجرام: «كل يوم معركة جديدة تتطلب مني أفضل ردة فعل، التعافي بطيء ويتطلب الكثير من الصبر والالتزام لكن التحديات تحفزني دوماً، أكافح كثيراً وواثق من عودتي بأفضل حال لألعب الكرة التي أحبها كثيراً، الله معي وأنا واثق من وقوف أحبابي معي، شكراً لكل رسائل الدعم».

ومن المتوقع أن تحدث عودة كوتينيو لإنجلترا مع إيفرتون ضجة عند مشجعي الغريم ليفربول، إذ سيتحول من أيقونة الأنفيلد إلى العدو رقم 1 في كتيبة المدرب أنشيلوتي.