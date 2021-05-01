شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يؤكد إقامة النهائي في إسطنبول رغم إغلاق البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن نهائي مسابقة دوري الأبطال المقرر في 29 مايو، سيُقام في إسطنبول على الرغم من موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا في تركيا، ما أدى إلى إغلاق ثالث للبلاد.

وأصر «يويفا» على أن المباراة النهائية ستبقى في المدينة التركية بعد ادعاءات من راديو مونتي كارلو «أر أم سي» بأن النهائي سيُنقل إلى فرنسا، في وقت تحدثت فيه صحيفة «دايل مايل» البريطانية عن توجه لنقل مكان المباراة.

وقال الاتحاد القاري لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هناك تطمينات من السلطات التركية بأن الإغلاق الذي بدأ الخميس، ومن المقرر أن يستمر حتى 17 مايو، لن يكون له أي تأثير على المباراة التي ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بحضور عدد محدود من المتفرجين.

وأضاف أنه سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم، والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان.

وشهدت تركيا ارتفاع عدد الوفيات يومياً جراء فيروس كورونا إلى حوالي 350، وهو أعلى من عدد موجتي التفشي العام الماضي.