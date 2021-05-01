شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الندرى و بسام ماهر يقودان خط وسط غزل المحلة أمام الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على الدفع بالثنائى أحمد الندرى وبسام ماهر بالتشكيل الأساسى للفريق في المباراة القادمة أمام الأهلي، وذلك لتأمين منطقة منتصف الملعب أمام قوة لاعبى الفريق الأحمر.

وقام خالد عيد بوضع برنامج تدريبى بدنى قوى للاعبى فريق غزل المحلة لرفع اللياقة البدنية خلال الفترة الحالية؛ بسبب المباريات المتتالية لفريق غزل المحلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، استغلال عامل الأرض والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، وذلك للتواجد بمركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق الأهلي نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر إقامتها مساء يوم الإثنين القادم على استاد المحلة.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الحادي عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في خمس مباريات أمام طلائع الجيش والزمالك ووادى دجلة والإنتاج الحربى والمقاولون العرب، بالإضافة إلى التعادل في تسع مباريات أمام أسوان وإنبي والجونة وسموحة والاتحاد السكندري والإسماعيلي والبنك الأهلي وبيراميدز، والخسارة في أربع مباريات أمام الأهلي والمصري والمقاصة وسيراميكا كليوباترا.