شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع عامر عامر بسبب السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بجهاز الكرة بفريق سيراميكا أن مسئولي النادى الأهلى صرفوا النظر عن التعاقد مع عامر عامر بسبب تقدمه في السن، خصوصا أن الفريق الأحمر يبحث عن حارس شاب لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الأهلى تراجع عن فكرة ضم عامر عامر بسبب تقدمه فى السن ورغبة النادى الأحمر فى التعاقد مع حارس شاب يكون قادرا على المنافسة مع الحراس الموجودين بالقلعة الحمراء في الفترة لحالية.

وأشاد المصدر بقدرات وإمكانيات عامر عامر خصوصا بعد تألقه ودفاعه عن مرمى سيراميكا ببسالة أمام البنك الأهلى فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وفى سياق آخر، تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلى في مباراة كان نجمها الأول الحارس عامر عامر، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة خطف ضياء السيد وجهازه المعاون أول نقطة في مهمته الأولى مع سيراميكا ليرتقى بها إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.