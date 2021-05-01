شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار جماعى لجماهير الاتحاد السكندرى أمام فندق اللاعبين قبل مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت رابطة جماهير الاتحاد السكندري إفطارا جماعيا، اليوم السبت، أمام فندق إقامة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحرصت على دعم وتشجيع الفريق خلال توجههم لملعب الإسكندرية لمواجهة سموحة في المباراة التي تجمع الفريقين التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

وتوافدت الجماهير بالمئات أمام أحد الفنادق فى الخامسة مساء وأقاموا إفطارا جماعيا بحضور عدد من كبار المشجعين، كما شهد الإفطار وجود عدد كبير لمشجعي الاتحاد من الأطفال مع أسرهم.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ستة مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحذر أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه من خطورة التراخى في مواجهة زعيم الثغر بعد الفوز على الاهلى حامل اللقب والحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم مشدداً على صعوبة مباراة الليلة .

وفى المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من السقوط أمام بيراميدز ومن قبلها وداع بطولة كأس مصر عن طريق تحقيق فوز يصحح المسار فى جدول الدوري في ظل تقارب فارق النقاط مع سموحة في ديربى الإسكندرية الشهير.