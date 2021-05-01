شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري لـ"الخليج 365": طموحى المنتخب وانتظروا عامر عامر حارس مصر الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف الأسطورة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن طموحه في الفترة المقبلة، مؤكدا أن هدفه يتمثل في تولى مهمة تدريب حراس المنتخب الوطنى، خصوصا أن هذه الخطوة حلم يتمناه أن يتحقق.
وأكد السد العالى أن فريق سيراميكا يمتلك مجموعة رائعة من الحراس الشباب يتم التعامل معهم وتجهيزهم للمرحلة المقبلة، من خلال خوض المباريات الودية للوقوف على مستواهم ومنحهم التعليمات وتتنبيههم من الوقوع في الأخطاء.
وأشاد الحضري بمستوى الحُراس الثلاثة، قائلاً: لديهم إمكانيات فنية جيدة ونحرص على تجهيزهم للمباريات بالشكل المناسب؛ تحقيقا لمصلحة الفريق في المرحلة الحالية، موجها رسالة إلى الجماهير قائلا: "انتظروا عامر عامر حارس مصر الأول".
وأعرب الحضرى عن سعادته بخطوة انضمامه لنادى سيراميكا، مشددا على أنه لم يتردد فى قبول المهمة، فور عرضها عليه من ضياء السيد، واستمع جيدًا للمشروع المقدم من قبل مسئولى سيراميكا.
وأوضح الحضرى أن سيراميكا استطاع أن يُصنف ضمن الفرق الكبيرة، على الرغم من حداثة الفريق بالدورى الممتاز، مشيرًا إلى أن احترافية إدارة سيراميكا ساعدت على توفير كل سُبل النجاح، لتقديم مستوى طيب خلال الظهور الأول للفريق بالدورى الممتاز.