شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن للاعبى الاتحاد: الفوز على سموحة بـ5 مكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لاعبيه بالفوز على سموحة وعدم التهاون فى حصد نقاط المباراة التى تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

وقال حسام حسن للاعبيه فى المحاضرة التى تسبق المباراة، إن الفوز على سموحة ليس مجرد فوز بمباراة عادية بالدوري، وإنما فوز يضمن للفريق خمسة مكاسب، أولهما إزاحة منافس مباشر من المنافسة على المربع الذهبي، وثانيها مصالحة الجماهير بعد السقوط في آخر مباراتين ووداع كأس مصر.

كما حث العميد لاعبى فريقه على تحقيق الفوز لحسم ديربي الإسكندرية الذي يمثل أهمية خاصة للجماهير، ورفع معنويات اللاعبين قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي بعد خمسة أيام، وكذلك العودة مرة أخرى لسباق المنافسة على مقعد مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل فى 12 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18.

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر ست مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

تاريخيا تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 19 بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز زعيم الثغر في 5 مباريات مقابل 5 انتصارات لسموحة، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل،سجل سموحة 21 هدفا مقابل21 هدفا للاتحاد.