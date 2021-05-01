شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. السيد الضظوى صاحب مقولة "من لم يلعب للأهلى لم يلعب الكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفة فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتنأول فى قصة اليوم أبرز معلومات عن السيد الضظوى نجم النادى الأهلى والمصرى الأسبق.

سيد التابعى محمد الضظوى الشهير بـ"السيد الضظوى" نجم النادى الأهلى والمصرى الأسبق، وأحد أهم المواهب التى لا تتكرر فى الساحرة المستديرة، ولد فى أغسطس عام 1926 بمحافظة بورسعيد، وسط أسرة بسيطة فى حى العرب، وبالتحديد فى شارع الثلاثينى، والذى يسمى الآن شارع سعد زغلول والدقهلية، وكان الضظوى ترتيبه الرابع بين أشقائه الذين كان يبلغ عددهم 10.

وفى فريق مدرسة النيل الابتدائية ببورسعيد، بدأت مسيرة الضظوى مع الساحرة المستديرة، وتألق منذ الصغر وزاد نبوغه كلما تقدم عمره، إلى أن شاهده الكابتن حسين الديب مدرب نادى المصرى البورسعيدى فى ذلك الوقت فجذب انتباهه الموهبة العجيبة صغيرة السن وأصر على أن يعرض الأمر على عبد الرحمن لطفى باشا رئيس النادى فى ذلك الحين الذى أعجب به فتم قيده فى صفوف ألفريق الأول بالنادى المصرى عام 1943.

ثلاث مرات متتالية حصد فيها نجم المدينة الباسلة لقب هداف الدورى المصري، وذلك مواسم 48 /49 برصيد 15 هدفا، و49 /50 برصيد 13 هدفا، و50 /51 برصيد 12 هدفا، ليحقق بذلك رقما قياسيا لا يزال صامدًا باسمه حتى الآن وهو الحصول على هداف الدورى 3 أعوام متتالية.

كان الضظوى قريبا من تحقيق بطولة الدورى العام موسم 52/ 53 مع النادى المصري، إلا أن التربص الذى لاقاه المصرى من قبل اتحاد الكرة؛ حرمه من ذلك عندما قام بنقل مباراتى بور فؤاد مع الأهلى والمصرى مع الزمالك إلى القاهرة.

فى موسم 1955– 1956 انتقل "الضظوي" إلى الأهلى برفقة زميليه محمد أبوحباجة ومحمد لهيطة، وتواجد بالقلعة الحمراء لأربعة مواسم حتى عاد للمصرى عام 1961، ليظل هناك حتى اعتزاله عام 1964.

ومن أشهر أقواله "من لم يلعب للأهلى لم يلعب الكرة إطلاقا طوال حياته"، انضم "الضظوي" للمنتخب عام 1947، وشارك فى دورة الألعاب الأوليمبية العام التإلى بلندن، كما شارك فى أولمبياد هلسنكى 1952، وتوج هدافاً لنهائيات دورة البحر المتوسط 1951 التى فازت مصر بميداليتها الذهبية مسجلا 7 أهداف منها هدفا ألفوز على إيطاليا فى النهائي.

تعرض "الضظوي" لموقف طريق فى مسيرته الرياضية عندما التقى المنتخب الوطنى مع هولندا وديا فنزلت ملكة هولندا إلى أرض الملعب لإقناعها بأن ما يقدمه الضظوى من إبداع ومهارة ليس من إبداعه، لكنه يضع مغناطيسا مثبتا بمقدمة حذائه يجذب إليه الكرة بمجرد أن يرفع ساقه إلى أعلى، وهو ما كان يشتهر به الضظوى، وشارك فى تلك المباراة حافياً لإقناع ملكة هولندا بأنه ليس ساحراً.

لجأ الضظوى إلى حيلة خلال إحدى مباريات الأهلى والزمالك، وأقنع عبده نصحى لاعب ألفريق الأبيض أن يتقدم للأمام مع فريقه ليحرز هدفا، حيث كان نصحى يراقب الضظوى خلال المباراة، وبألفعل تقدم نصحى للأمام فسجل لاعب الأهلى هدفين وانتهت المباراة 3/1.

حصد " الضظوى" مع المصرى البورسعيدى ببطولة دورى منطقة القناة 6 مرات متتالية منذ عام 1943 وحتى 1948، وصل لنهائى كأس مصر مع المصرى أعوام 1945 و1947 و1954، توج "الضظوي" مع الأهلي ببطولة الدورى 4 مرات، فاز بكأس مصر مرتين فى عامى 1958 و1961، حصد "الضظوي" لقب هداف الدورى أربع مرات، ثلاث مرات مع المصرى ومره مع الأهلى وأحرز 112 هدفاً فى مسيرته مع الناديين منهم 89 هدفاً مع المصري، حقق المركز الرابع مع المنتخب الوطنى فى أولمبياد لندن 1948.

شارك "الضظوي" فى أولمبياد هلسينكى 1952 وفازت مصر على تشيلى فى هذه البطولة (5-4) أحرز الضظوى ثلاثة اهداف منها.

فاز "الضظوي" مع مصر بذهبية كرة القدم فى ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأولى فى الإسكندرية 1951 واحرز بالبطولة 7 أهداف منهم هدفان فى النهائى امام إيطاليا، وتوفى الضظوى عام 1991 وتم دفنه فى مسقط رأسه ببورسعيد.

فى مثل هذا اليوم 24 ديسمبر 1991 رحل عن عالمنا