شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الغد بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعيد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز قوته الضاربة خلال مواجهة الزمالك غدا، ويعود لفريق بيراميدز كل من شريف إكرامى ورمضان صبحى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق الذين حصلوا على راحة سلبية من المشاركة في مواجهة نامونجو التنزانى التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى، على ملعب الدفاع الجوى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وحصل بعض الأساسيين فى فريق بيراميدز على راحة سلبية من المشاركة فى مواجهة نامونجو، نظرًا لحسم الفريق السماوى التأهل لربع النهائى، وكونها مباراة تحصيل حاصل، مما دفع الجهاز الفنى لاستغلالها وتجهيز العناصر التى لا تشارك بشكل أساسى، مع منح الأساسيين راحة.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة.

ويلتقى فريق بيراميدز مع نظيره انيمبا النيجيرى، مواجهتين المباراة الأولى في مصر يوم 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 23 من الشهر ذاته فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث أوقعت القرعة التى أٌقيمت أمس الفريق السماوى مع نظيره النيجيرى فى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية.