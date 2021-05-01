شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد غزال أفضل لاعب في الدوري التركي عن شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المهاجم رشيد غزال، لاعب نادي بشكتاش، بجائزة أفضل لاعب داخل الدوري التركي الممتاز عن شهر أبريل وذلك بعدما قدم أداء جيد خلال المباريات الأخيرة.

وتمكن الدولي الجزائري من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 خلال 6 مباريات خاضها مع فريقه في الشهر الماضي.

ويعيش غزال أوقات رائعة في الملاعب التركية خلال الموسم الحالي ومرر 18 كرة حاسمة ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم الهولندي شنادير، لاعب جلاتا سراي السابق، والذي قام بتمرير 15 كرة حاسمة في موسم 2016-2017.

ويحتل فريق بشكتاش صدارة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 78 نقطة وبفار ق5 نقاط عن فنربشخة صاحب الوصافة، كما أنه بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس تركيا.