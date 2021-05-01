شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب عودة ريان وعمار حمدي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، ملف العائدين من الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر موسيماني، على استعادة خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري، بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي قرار المدير الفني، في استعادة خدمات الثنائي، بعد ظهورهم بشكل مميز مع أنديتهم في الموسم الجاري، ومساهمتهم في تطوير الفرق المعارين إليهم.

ويلعب ريان ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، فيما يتواجد عمار ضمن صفوف الاتحاد لمدة موسمين، ويمتلك الأهلي بند يتيح عودة حمدي عقب نهاية الموسم الأول.