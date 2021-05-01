شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي ضد الزمالك .. أرقام مميزة وتفوق واضح لحارس بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز، غداً الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ19 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يواصل شريف إكرامي تواجده في التشكيل الأساسي وحراسة مرمى الضيوف أمام الفارس الأبيض في لقاء سيؤثر على مشوار الفريقين في المنافسة على قمة ترتيب الدوري.

ويمتلك إكرامي أرقام مميزة خلال مشاركته أمام الزمالك حيث سبق وتقابلا في 16 لقاء تمكن خلالها الفارس الأبيض من تحقيق فوز وحيد مقابل 10 هزائم و5 تعادلات.

إكرامي واجه الزمالك بقميص 3 فرق مختلفة (الجونة، الأهلي، بيراميدز) وكانت المواجهة الأخيرة مع فريقه الحالي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي نفس النتيجة التي حسمت مباراته بقفاز الجونة في موسم 2009-2010.

فيما جاءت نتائج الفوز جمعيها رفقة فريقه السابق (النادي الأهلي) وتعادل معه في 3 مواجهات وتلقى خسارة وحيدة في نهائي كأس مصر عام 2005.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.