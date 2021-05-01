شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني غاضب من مستوي بعض لاعبي الأهلي امام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه من مستوى عدد من اللاعبين داخل صفوف الفريق، عقب مباراة الجونة.

وعقب المباراة، أعرب موسيماني عن غضبه من الرباعي ناصر ماهر ومحمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، والذين ظهروا بمستوى ضعيف للغاية.

وكان المارد الأحمر قد سقط أمس في فخ التعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق في منافسات الجولة الـ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.