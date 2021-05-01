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موسيماني غاضب من مستوي بعض لاعبي الأهلي امام الجونة

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه من مستوى عدد من اللاعبين داخل صفوف الفريق، عقب مباراة الجونة.

وعقب المباراة، أعرب موسيماني عن غضبه من الرباعي ناصر ماهر ومحمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، والذين ظهروا بمستوى ضعيف للغاية.

وكان المارد الأحمر قد سقط أمس في فخ التعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق في منافسات الجولة الـ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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