شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء عمومية الزمالك يطالبون بعودة مرتضى منصور ويرفضون إبعاده عن النادي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك وقفة احتجاجية داخل مقر النادي للاعتراض على ابعاد مرتضي منصور عن نادي الزمالك.

ورفع الأعضاء لافتات مؤيدة لمرتضي منصور رافضين فيها ما وصفوفه بالوصاية الإخوانية من اللجنة الاوليمبية على مرتضي وعلي نادي الزمالك.

وطالب الأعضاء بضرورة عودة منصور للنادي مؤكدين ان الزمالك انهار على كافة المستويات بعد استبعاد مجلس الادارة الشرعي من رئاسة النادي.

واتسمت وقفة الأعضاء داخل النادي بالالتزام وعدم الخروج عن النص حيث عبر الأعضاء والجميع داخل النادي عن رايهم وتأييدهم لرئيس النادي بمنتهى الحرية.

وقامت الادارة التنفيذية بالسماح للأعضاء برفع اللافتات والشعارات المؤيدة لمرتضي منصور.

وقفة للجمعية العمومية بالزمالك للمطالبة بعودة مرتضى منصور

وقفة للجمعية العمومية بالزمالك للمطالبة بعودة مرتضى منصور

وقفة للجمعية العمومية بالزمالك للمطالبة بعودة مرتضى منصور